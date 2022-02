Ubriachi rifiutano le cure del 118 e picchiano un carabiniere | fidanzati arrestati

(Di martedì 22 febbraio 2022) NUMANA -fino al punto di rifiutare l'intervento dei sanitari inviati dal 118 e, poi, aggredire gli stessi carabinieri chiamati per aiutarli. Una coppia residente a Marcelli, lui 35enne ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ubriachi rifiutano

corriereadriatico.it

NUMANA -fino al punto di rifiutare l'intervento dei sanitari inviati dal 118 e, poi, aggredire gli stessi carabinieri chiamati per aiutarli. Una coppia residente a Marcelli, lui 35enne marocchino, ...NUMANA -fino al punto di rifiutare l'intervento dei sanitari inviati dal 118 e, poi, aggredire gli stessi carabinieri chiamati per aiutarli. Una coppia residente a Marcelli, lui 35enne marocchino, ...NUMANA - Ubriachi fino al punto di rifiutare l’intervento dei sanitari inviati dal 118 e, poi, aggredire gli stessi carabinieri chiamati per aiutarli. Una coppia residente a Marcelli, lui 35enne ...Un paio di ore dopo c’è stata un’altra chiamata al 118. Si trattava stavolta di soccorrere una ragazza ubriaca che ha rifiutato il ricovero. A quel punto mancava poco a mezzanotte. È stata una serata ...