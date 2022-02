Uae Tour | terza tappa allo svizzero Bissegger Ganna secondo con 7' di ritardo

Advertising

bicitv : #UAETour: @aka_muni #Bissegger meglio di @GannaFilippo nella cronometro di #Ajman - SpazioCiclismo : UAE Tour 2022, Filippo Ganna si inchina davanti a Stefan Bissegger: “Che prestazione fantastica!” - Gazzetta_it : #UaeTour, terza tappa allo svizzero Bissegger: Ganna secondo con 7' di ritardo - RSIsport : ??Stefan Bissegger si è aggiudicato la terza tappa dell'UAE Tour, il 23enne ora è in vetta alla generale - RaiSport : #Ciclismo #UAETour: #Bissegger vince la crono, #Ganna secondo Il campione del mondo in ritardo di 7', terzo tempo… -

Stefan Bissegger, 23enne svizzero della Ef - EasyPost, ha vinto la terza tappa dell', 9 chilometri con partenza e arrivo ad Ajman: ha chiuso a 9'43", media di 55,5 chilometri all'ora dopo che nella prima parte, grazie al vento favorevole, si erano superati i 60 di media. È ...Al termine della prova, Bissegger non può che essere soddisfatto del risultato ottenuto, rivelando anche i sentori positivi antecedenti alla gara che si sono rivelati veritieri: ' Ero fiducioso, ...Il campione del mondo in ritardo di 7", terzo tempo per Dumoulin ROMA (ITALPRESS) - Stefan Bissegger ha vinto oggi la terza tappa dell'UAE Tour 2022, la prova a cronometro individuale, di 9 ...La prova a cronometro prevista per la terza tappa dell’UAE Tour 2022 si chiude nel segno dello svizzero Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost): il 23enne originario di Weinfelden registra il miglior ...