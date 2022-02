Tutto pronto per la presentazione del team Mooney VR46 di Valentino Rossi (Di martedì 22 febbraio 2022) Inizia il conto alla rovescia per la presentazione del team Mooney VR46 di Valentino Rossi che debutterà in MotoGP nella stagione 2022. , che debutterà ufficialmente nel campionato del mondo di MotoGP nella gara di Losail in programma il 6 marzo. La squadra “made in Tavullia” verrà presentata con un evento online diramato il 24 febbraio sui canali social, ma in realtà l’evento si terrà mercoledì 23 febbraio. La sede sarà il teatro Rossini di Pesaro, prenotato con settimane di anticipo, dovendo affrontare alcune pratiche burocratiche dovute a dei lavori di ristrutturazione in corso interni alla struttura. Dopo un ultimo sopralluogo la commissione comunale ha dato il via libera all’agibilità della sala al piano terra per tenere questo evento che si preannuncia di portata internazionale. Sul palco saliranno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) Inizia il conto alla rovescia per ladel team Mooney VR46 diche debutterà in MotoGP nella stagione 2022. , che debutterà ufficialmente nel campionato del mondo di MotoGP nella gara di Losail in programma il 6 marzo. La squadra “made in Tavullia” verrà presentata con un evento online diramato il 24 febbraio sui canali social, ma in realtà l’evento si terrà mercoledì 23 febbraio. La sede sarà il teatroni di Pesaro, prenotato con settimane di anticipo, dovendo affrontare alcune pratiche burocratiche dovute a dei lavori di ristrutturazione in corso interni alla struttura. Dopo un ultimo sopralluogo la commissione comunale ha dato il via libera all’agibilità della sala al piano terra per tenere questo evento che si preannuncia di portata internazionale. Sul palco saliranno ...

