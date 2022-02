Tuchel: «Che partita Kanté! Lukaku? Havertz era in ottima forma» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) . Le parole del tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha parlato dopo la vittoria del Chelsea sul Lille. Le sue dichiarazioni: «Che partita di Kanté. Oggi è tornato ai massimi livelli, è migliorato ogni minuto della partita e ha un impatto enorme. Ma non siamo sorpresi del suo rendimento. Abbiamo avuto momenti ottimo come a inizio match. In altri siamo un po’ calati. Se riusciamo a mantenere il livello per più tempo possiamo fare molto bene. Havertz? È stato molto bravo, è stato deciso, non ha mai avuto paura di difendere. Come mai Lukaku in panchina? Ogni partita è diversa. L’obiettivo di oggi era l’intensità, un gioco ad alta velocità. Romelu non è solo stanco fisicamente ma anche mentalmente. Oggi abbiamo scelto altri tre giocatori e Havertz era in ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) . Le parole del tecnico del Chelsea Thomasha parlato dopo la vittoria del Chelsea sul Lille. Le sue dichiarazioni: «Chedi Kanté. Oggi è tornato ai massimi livelli, è migliorato ogni minuto dellae ha un impatto enorme. Ma non siamo sorpresi del suo rendimento. Abbiamo avuto momenti ottimo come a inizio match. In altri siamo un po’ calati. Se riusciamo a mantenere il livello per più tempo possiamo fare molto bene.? È stato molto bravo, è stato deciso, non ha mai avuto paura di difendere. Come maiin panchina? Ogniè diversa. L’obiettivo di oggi era l’intensità, un gioco ad alta velocità. Romelu non è solo stanco fisicamente ma anche mentalmente. Oggi abbiamo scelto altri tre giocatori eera in ...

