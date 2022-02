Truppe russe nel Donbass per “il mantenimento della pace”. Kiev: “Violati nostri confini, non cederemo niente” (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb – Le Truppe russe entrano nel Donbass per “il mantenimento della pace” dopo il riconoscimento delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk da parte di Vladimir Putin: per l’Onu è “invasione illegale dei territori dell’Ucraina”. L’obiettivo di Mosca è dunque raggiunto. Kiev dal canto suo chiede che Putin “cancelli il riconoscimento” delle repubbliche separatiste: “Violati i nostri confini, non cederemo niente“. Putin invia le Truppe nel Donbass per “il mantenimento della pace” Ieri, nel suo discorso sul riconoscimento delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, Putin ha ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb – Leentrano nelper “il” dopo il riconoscimento delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk da parte di Vladimir Putin: per l’Onu è “invasione illegale dei territori dell’Ucraina”. L’obiettivo di Mosca è dunque raggiunto.dal canto suo chiede che Putin “cancelli il riconoscimento” delle repubbliche separatiste: “, non“. Putin invia lenelper “il” Ieri, nel suo discorso sul riconoscimento delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, Putin ha ...

