Truffe sui crediti sanitari, cinque indagati per associazione a delinquere: c'è anche Torzi, il broker arrestato per lo scandalo fondi vaticani (Di martedì 22 febbraio 2022) Il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Milano ha effettuato perquisizioni e acquisizioni in Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte nei confronti di persone fisiche e società "a vario titolo coinvolte in articolate operazioni di cartolarizzazione di crediti cosiddetti sanitari" per un "valore nominale di riferimento pari a oltre un miliardo di euro". Lo comunica una nota del procuratore facente funzioni Riccardo Targetti. L'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli e dai pm Carlo Scalas e Cristian Barilli, ipotizza i reati di associazione per delinquere, truffa e corruzione tra privati: tra i cinque indagati c'è anche il broker molisano Gianluigi Torzi, che fu ...

