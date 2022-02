Trieste, referendum contro l’ovovia del Carso (voluta dal sindaco) raccoglie mille firme in poche ore: “Costosa, inutile e impattante” (Di martedì 22 febbraio 2022) Sono bastate meno di due ore ai promotori del referendum che si oppone alla costruzione dell’ovovia del Carso per raccogliere quasi mille firme. La richiesta è quella di indire una consultazione per impedire la realizzazione dell’impianto che dovrebbe collegare il centro di Trieste con l’altopiano a cavallo tra Italia e Slovenia. Bastavano cinquecento firme per consentire il deposito del quesito, che è il seguente: “Volete voi che sia realizzato il progetto per la cabinovia Trieste – Porto vecchio – Carso?”. Adesso la palla passa alla Commissione comunale dei Garanti, che valuterà l’ammissibilità del referendum. In una seconda fase dovranno essere raccolte 12mila sottoscrizioni perché la consultazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Sono bastate meno di due ore ai promotori delche si oppone alla costruzione deldelperre quasi. La richiesta è quella di indire una consultazione per impedire la realizzazione dell’impianto che dovrebbe collegare il centro dicon l’altopiano a cavallo tra Italia e Slovenia. Bastavano cinquecentoper consentire il deposito del quesito, che è il seguente: “Volete voi che sia realizzato il progetto per la cabinovia– Porto vecchio –?”. Adesso la palla passa alla Commissione comunale dei Garanti, che valuterà l’ammissibilità del. In una seconda fase dovranno essere raccolte 12mila sottoscrizioni perché la consultazione ...

Advertising

TgrRaiFVG : Trieste, 'Questa ovovia non s'ha da fare'. Le firme per il referendum. Lunedì il comitato che chiede d'indire la co… - Telequattro : TRIESTE | REFERENDUM NO OVOVIA: RACCOLTE 1.000 FIRME IN UN’ORA E MEZZA - il_piccolo : Referendum sulla cabinovia a Trieste: sfiorate le mille firme in appena un’ora e mezza - vatuttobene58 : RT @francescorusso: Servivano 500 firme e ne abbiamo raccolte 1000 in poche ore! Grazie alle triestine e ai triestini che hanno sottoscritt… - il_piccolo : Il caso delle ciclabili in corso Italia a Gorizia, il comitato: «Non ignorare le 1.700 firme» -

Ultime Notizie dalla rete : Trieste referendum No ovovia, consegnate le firme per il referendum Consegnate questa mattina al Comune di Trieste le oltre 900 firme raccolte in meno di due ore sabato per il referendum contro l'ovovia. Il Comitato si è recato all'ufficio di Protocollo per consegnare le firme necessarie per il deposito ...

L'indomita fissa di Grillo per il nuoto Siamo nel periodo del famoso referendum. E' a tutti noto che come artista Grillo era organico alla ... Certo, l'unica serata di cabaret fatta insieme è stata a Trieste nel 2000. per ricordare la ...

Trieste, referendum contro l’ovovia del Carso (voluta dal sindaco) raccoglie mille firme in poche ore:… Il Fatto Quotidiano Consegnate in Comune a Trieste le firme per il referendum contro l'ovovia In attesa del parere sul quesito, già in moto la macchina organizzativa per la prossima raccolta firme in tutti i rioni Consegnate stamattina al Comune di Trieste le oltre 900 firme raccolte in meno ...

Consegnate le firme per il deposito del quesito referendario sulla cabinovia (VIDEO) Consegnate stamattina al Comune le oltre 900 firme raccolte in meno di due ore lo scorso sabato per il referendum contro l’Ovovia ... il progetto denominato “Cabinovia metropolitana Trieste – Porto ...

Consegnate questa mattina al Comune dile oltre 900 firme raccolte in meno di due ore sabato per ilcontro l'ovovia. Il Comitato si è recato all'ufficio di Protocollo per consegnare le firme necessarie per il deposito ...Siamo nel periodo del famoso. E' a tutti noto che come artista Grillo era organico alla ... Certo, l'unica serata di cabaret fatta insieme è stata anel 2000. per ricordare la ...In attesa del parere sul quesito, già in moto la macchina organizzativa per la prossima raccolta firme in tutti i rioni Consegnate stamattina al Comune di Trieste le oltre 900 firme raccolte in meno ...Consegnate stamattina al Comune le oltre 900 firme raccolte in meno di due ore lo scorso sabato per il referendum contro l’Ovovia ... il progetto denominato “Cabinovia metropolitana Trieste – Porto ...