Trasporti pubblici: sciopero nazionale il 25 febbraio

Venerdì 25 febbraio è previsto uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale di 24 ore. Lo sciopero è indetto dai sindacati nazionali quali Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, Faisa, Cisal, Ugl. La richiesta alla base della protesta riguarda il rinnovo del contratto nazionale di lavoro e un miglioramento delle condizioni normative e di salario. Pertanto venerdì prossimo sono previste interruzioni dei servizi di metro, autobus, tram e treni.

sciopero Trasporti 25 febbraio nelle principali città italiane

sciopero Trasporti 25 febbraio Roma

Nella capitale lo sciopero è previsto dalle ore 8:30 alle 17 e dalle 20 fino al termine del servizio. Sarà interessata la ...

