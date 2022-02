Trasporti: il governo investe 3 miliardi in Toscana. Per autostrade, alta velocità, tramvie, aeroporto di Firenze (Di martedì 22 febbraio 2022) . In particolare per far partire i lavori sulla A/1 Incisa-Valdarno (circa 500 milioni di euro) e sulla A/11 per la terza corsia Firenze-Pistoia e svincolo di Peretola (altri 500 milioni). Poi spinta all'alta velocità e al potenziamento dell'aeroporto di Peretola L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 22 febbraio 2022) . In particolare per far partire i lavori sulla A/1 Incisa-Valdarno (circa 500 milioni di euro) e sulla A/11 per la terza corsia-Pistoia e svincolo di Peretola (altri 500 milioni). Poi spinta all'e al potenziamento dell'di Peretola L'articolo proviene daPost.

