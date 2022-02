Traffico Roma del 22-02-2022 ore 18:00 (Di martedì 22 febbraio 2022) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione consueto aumento del Traffico ma senza altri disagi sulla carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare tra Pontina e Tuscolana succede l’ho visto in interna tra Cassia bis e Prenestina un nuovo incidente nell’ultima ora venuto in galleria sulla corsia di sorpasso ha rallentato ulteriormente il Traffico in uscita da Roma sul tratto Urbano A24 tra la tangenziale est e via Portonaccio con maggiori ripercussioni sulla stessa tangenziale a partire da viale Castrense rallentamenti su via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria in direzione San Giovanni a Tor Cervara prestare attenzione per un incidente su via Tiburtina altezza via roccamandolfi stessa raccomandazione in via di Sant’Alessandro vicino via Fondi Di Monastero n terzo incidente su via di Casal ... Leggi su romadailynews (Di martedì 22 febbraio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione consueto aumento delma senza altri disagi sulla carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare tra Pontina e Tuscolana succede l’ho visto in interna tra Cassia bis e Prenestina un nuovo incidente nell’ultima ora venuto in galleria sulla corsia di sorpasso ha rallentato ulteriormente ilin uscita dasul tratto Urbano A24 tra la tangenziale est e via Portonaccio con maggiori ripercussioni sulla stessa tangenziale a partire da viale Castrense rallentamenti su via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria in direzione San Giovanni a Tor Cervara prestare attenzione per un incidente su via Tiburtina altezza via roccamandolfi stessa raccomandazione in via di Sant’Alessandro vicino via Fondi Di Monastero n terzo incidente su via di Casal ...

Advertising

fattoquotidiano : “Il fatto non sussiste”. Il Tribunale di Roma ha assolto l’attore Luca Barbareschi dall’accusa di traffico di influ… - er_GRA : RT @romamobilita: #viabilità #Roma Traffico rallentato Raccordo Anulare (Laurentina-Appia) - er_GRA : RT @LuceverdeRoma: ??#Roma #traffico - Raccordo Anulare ?????? Code tra Laurentina e Appia in direzione di quest'ultima #Luceverde #Lazio - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via Gregorio VII (Micara-Villa Carpegna) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato via Casal de' Pazzi-Gra (Vigne Nuove-Tiburtina Valeria) -