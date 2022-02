Totti sulla rottura con Ilary Blasi: «Basta fake news, rispettate i bambini» (Di martedì 22 febbraio 2022) . Chiarimento social dell’ex Roma Francesco Totti ha voluto smentire categoricamente i rumors su una sua rottura con la moglie Ilary Blasi. Questo il suo messaggio sui social: «Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. A voi che scrivete queste cose chiedo di fare attenzione, perché di mezzo ci sono dei bambini e i bambini vanno sempre rispettati. Sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire». L'articolo proviene da Calcio news 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 febbraio 2022) . Chiarimento social dell’ex Roma Francescoha voluto smentire categoricamente i rumors su una suacon la moglie. Questo il suo messaggio sui social: «Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattuttomia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste. A voi che scrivete queste cose chiedo di fare attenzione, perché di mezzo ci sono deie ivanno sempre rispettati. Sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire». L'articolo proviene da Calcio24.

