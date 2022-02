Totti | su me e Illary solo fake news | mi sono stancato di smentire

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) "Nelle ultime ore ho letto sui media molte cose che riguardano me e la mia famiglia non è la prima volta che mi succede di sentire queste. Mi rivolgo a voi che scrivete tutte queste cose: bisogna fare attenzione perché di mezzo cii bambini che vanno rispettati. E sinceramente midi dover". Così l'ex capitano della Roma, Francesco, smentisce con un video su Instagram le indicrezioni circolate in queste ultime ore sulla "rottura" con la moglieBlasi.

Così l'ex capitano della Roma, Francesco, smentisce con un video su Instagram le indicrezioni circolate in queste ultime ore sulla 'rottura' con la moglieBlasi. fcz/Int2Così l'ex capitano della Roma, Francesco, smentisce con un video su Instagram le indicrezioni circolate in queste ultime ore sulla 'rottura' con la moglieBlasi. fcz/Int2«Fake news». Francesco Totti, dal suo profilo Instagram, smentisce le voci di separazione da Ilary Blasi. «Basta con certe notizie. Non ne posso più. Qui ci sono di mezzo bambini e non poso più toller ...Mario Caucci come ha reagito apprendendo la notizia che la sua ex moglie Noemi Bocchi sarebbe la causa della possibile fine del matrimonio di Francesco Totti con Ilary Blasi? «A dire ...