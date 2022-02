Totti smentisce? Dago bombarda | Gli diamo un consiglio | magari Ilary Blasi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 febbraio 2022) "Peccato che non smentisca un bel niente". Francescobolla come "fake news" le indiscrezioni sulla fine del suo matrimonio conspia, che per primo ha lanciato lo scoop, risponde per le rime. Martedì sera, a sorpresa e dopo due giorni di gossip incendiario, l'ex capitano della Roma pubblica su Instagram una manciata di Stories da interpretare, appunto, come una smentita alle voci che circolano insistentemente e che fanno parlare quella metà d'italiani non interessati alla guerra in Ucraina o al caro-bollette. "Nelle ultime ore - spiega, visibilmente stanco, contrito e irritato - ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose ...