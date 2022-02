Advertising

ilRomanistaweb : VIDEO - #Totti smentisce la crisi con Ilary #Blasi: 'Sono fake news' Il Dieci rompe il silenzio sui propri profili… - bymetta : RT @CorSport: #Totti rompe il silenzio: 'La crisi con #IlaryBlasi? Sono #fakenews' ?? - sportli26181512 : Totti rompe il silenzio: 'La crisi con Ilary Blasi? Sono fake news': La bandiera giallorossa parla della sua presun… - ILOVEPACALCIO : Crisi Totti-Ilary Blasi, l'ex Capitano della Roma rompe il silenzio sui social: 'Portate rispetto!' (VIDEO) - Ilove… - Filo2385Filippo : RT @CorSport: #Totti rompe il silenzio: 'La crisi con #IlaryBlasi? Sono #fakenews' ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Totti rompe

ROMA - Francescoil silenzio e parla della presunta crisi con Ilary Blasi. L'ex capitano della Roma questa sera, prima di andare a cena con la famiglia, ha voluto parlare della situazione tramite i propri ...Alcuni lo stanno interpretando come una sorta di negazione della crisi e presa in giro del gossip, che circola queste ore sulla rottura con. Secondo le indiscrezioni infatti, i due non ...Dai social Francesco Totti rompe il silenzio e smentisce tutte le voci circolate nelle ultime ore: solo fake news. Possiamo dire che il matrimonio è salvo?Francesco Totti non ci sta e dopo le voci sulla crisi del suo matrimonio con Ilary Blasi, che hanno tenuto banco online e in tv per 24 ore, rompe il silenzio. “Nelle ultime ore ho letto tante cose su ...