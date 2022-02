Totti-Ilary: la favola è finita? La separazione sembra vicina (Di martedì 22 febbraio 2022) «Ma è vero che Francesco e Ilary se so’ lasciati?». A Roma non c’è nemmeno bisogno di specificare i cognomi. L’indiscrezione ha fatto il giro del Raccordo in pochi minuti. La coppia glamour per eccellenza, la favola del calciatore e la soubrette innamorati da 20 anni e sposati da quasi 17 potrebbe essere finita. Come anticipato da Dagospia, la goccia che ha fatto traboccare il vaso tra Totti e la Blasi sarebbe caduta il 5 febbraio. I due avrebbero avuto un acceso litigio durante una gita familiare a Castel Gandolfo. Ma già negli ultimi mesi erano stati tanti i segnali di rottura. Uno era arrivato lo scorso settembre, quando durante la festa dei 45 anni di Totti, la moglie Ilary non era presente. Anche sui social erano praticamente spariti i video e le storie alla Sandra e Raimondo da ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 22 febbraio 2022) «Ma è vero che Francesco ese so’ lasciati?». A Roma non c’è nemmeno bisogno di specificare i cognomi. L’indiscrezione ha fatto il giro del Raccordo in pochi minuti. La coppia glamour per eccellenza, ladel calciatore e la soubrette innamorati da 20 anni e sposati da quasi 17 potrebbe essere. Come anticipato da Dagospia, la goccia che ha fatto traboccare il vaso trae la Blasi sarebbe caduta il 5 febbraio. I due avrebbero avuto un acceso litigio durante una gita familiare a Castel Gandolfo. Ma già negli ultimi mesi erano stati tanti i segnali di rottura. Uno era arrivato lo scorso settembre, quando durante la festa dei 45 anni di, la moglienon era presente. Anche sui social erano praticamente spariti i video e le storie alla Sandra e Raimondo da ...

trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - Corriere : Totti e Ilary Blasi in crisi: la coppia verso la separazione dopo 17 anni - fanpage : Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero vicini alla separazione dopo 17 anni di matrimonio - la_comare_tv : RT @Veronique_II: Comunque vi vedo più sconvolti per la separazione tra Ilary e Totti che per la guerra #RussiaUcraina - roccodegola : RT @gigi52335676: L'unico amore che durerà in eterno #Ilary #Totti -