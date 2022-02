Totti-Ilary Blasi, la smentita del Pupone sulla crisi: “adesso mi sono stancato” [VIDEO] (Di martedì 22 febbraio 2022) Francesco Totti mette le cose in chiaro. L’ex calciatore della Roma ha deciso di uscire allo scoperto sulle voci della rottura con la moglie Ilary Blasi e sulla presunta nuova fidanzata Noemi Bocchi. Sull’argomento è arrivato l’intervento di Francesco Totti, l’ex calciatore della Roma ha messo le cose in chiaro attraverso una Stories su Instagram. “Nelle ultime ore ho letto molte cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che devo sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose: fate attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire”. Francesco Totti ha deciso di cenare con la famiglia in un ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 22 febbraio 2022) Francescomette le cose in chiaro. L’ex calciatore della Roma ha deciso di uscire allo scoperto sulle voci della rottura con la mogliepresunta nuova fidanzata Noemi Bocchi. Sull’argomento è arrivato l’intervento di Francesco, l’ex calciatore della Roma ha messo le cose in chiaro attraverso una Stories su Instagram. “Nelle ultime ore ho letto molte cose su di me e soprattuttomia famiglia. Non è la prima volta che devo sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose: fate attenzione perché di mezzo cii bambini e vanno rispettati. E sinceramente miveramentedi dover smentire”. Francescoha deciso di cenare con la famiglia in un ...

