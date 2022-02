Totti-Ilary Blasi, dal collega della tv alla ragazza de ‘L’Isola dei Famosi’: il motivo della rottura (Di martedì 22 febbraio 2022) La notizia della possibile separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha sconvolto tutti i fan. Continuano a rincorrersi le voci sulla rottura e sono emersi nuovi dettagli della vicenda. La separazione sembra inevitabile e potrebbe essere ufficializzata a breve. L’amore, durato 20 anni, è arrivato al capolinea. La notizia è stata lanciata da ‘Dagospia’, lo stesso sito ha aggiornato con nuovi dettagli. La goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stato il bacio tra Ilary e Michelle Hunziker durante un programma televisivo, ma il rapporto era già in crisi da tempo. Inoltre si vocifera che l’ex calciatore veda spesso una ragazza che ha partecipato a un’edizione de ‘L’Isola dei ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 22 febbraio 2022) La notiziapossibile separazione tra Francescoha sconvolto tutti i fan. Continuano a rincorrersi le voci sullae sono emersi nuovi dettaglivicenda. La separazione sembra inevitabile e potrebbe essere ufficializzata a breve. L’amore, durato 20 anni, è arrivato al capolinea. La notizia è stata lanciata da ‘Dagospia’, lo stesso sito ha aggiornato con nuovi dettagli. La goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stato il bacio trae Michelle Hunziker durante un programma televisivo, ma il rapporto era già in crisi da tempo. Inoltre si vocifera che l’ex calciatore veda spesso unache ha partecipato a un’edizione dedei ...

