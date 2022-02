Totti e la presunta crisi con Ilary Blasi: “Bambini vanno rispettati” – VIDEO (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Francesco Totti risponde con un VIDEO alla presunta crisi con Ilary Blasi, in un VIDEO su instagram parla di “fake news“. Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza di una presunta rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti, sposati da 17 anni e che mai avevano dato segno di crisi. Una coppia che tutti definivano perfetta e che invece il gossip ha dato come oramai al capolinea. Tante le storie che sono uscite fuori su Totti e Blasi, tra presunti flirt e tradimenti, che però non hanno mai trovato un fondamento. VIDEO "Sono stanco di smentire queste fake news": parola di Francesco Totti che con un ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Francescorisponde con unallacon, in unsu instagram parla di “fake news“. Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza di unarottura trae Francesco, sposati da 17 anni e che mai avevano dato segno di. Una coppia che tutti definivano perfetta e che invece il gossip ha dato come oramai al capolinea. Tante le storie che sono uscite fuori su, tra presunti flirt e tradimenti, che però non hanno mai trovato un fondamento."Sono stanco di smentire queste fake news": parola di Francescoche con un ...

