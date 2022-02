Totti e Ilary Blasi, smentita la crisi. L’ex capitano: «Solo fake news, rispetto per i bambini» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il video su Instagram: «Nelle ultime ore ho letto sui media molte cose che riguardano me e la mia famiglia... I bambini vanno rispettati e sinceramente mi sono stancato di dover smentire». Il video di lei al ristorante con marito e figli Leggi su corriere (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il video su Instagram: «Nelle ultime ore ho letto sui media molte cose che riguardano me e la mia famiglia... Ivanno rispettati e sinceramente mi sono stancato di dover smentire». Il video di lei al ristorante con marito e figli

