Totti e Ilary Blasi si sono lasciati? I motivi della crisi e gli indizi (Di martedì 22 febbraio 2022) Totti e Ilary Blasi si sono lasciati: cosa è successo e perché si pensa alla rottura? La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno e lascia i fan della coppia senza parole. Scopriamo cosa è successo e i presunti motivi della crisi. Totti e Ilary Blasi sarebbero in crisi dopo 17 anni di matrimonio. Leggi su vitadavips.myblog (Di martedì 22 febbraio 2022)si: cosa è successo e perché si pensa alla rottura? La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno e lascia i fancoppia senza parole. Scopriamo cosa è successo e i presuntisarebbero indopo 17 anni di matrimonio.

Advertising

trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - Corriere : Totti e Ilary Blasi in crisi: la coppia verso la separazione dopo 17 anni - fanpage : Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero vicini alla separazione dopo 17 anni di matrimonio - ASoraCamilla : Ma invece de rompe li cojoni, come dimo noi a #Roma a #Totti e #Ilary, parlate e scrivete de cose più gravi. - EzioFracchiolla : RT @lefrasidiosho: Totti - Ilary, Di Maio vola all'Eur per evitare la crisi #Totti #Ilary #DiMaio -