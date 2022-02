Totti e Ilary Blasi matrimonio al capolinea? Rosica: ‘Lui avrebbe già un’altra’ (Di martedì 22 febbraio 2022) Voci insistenti sulla presunta crisi tra Totti e Ilary: stando al retroscena Rosica, lui si vedrebbe con un’altra Francesco Totti e Ilary Blasi una favola che sarebbe destitata a finire dopo 17 anni d’amore. Un amore incoronato da un matrimonio, da cui sono nati tre figli Christian, Chanel e Isabel e che ha fatto sognare parecchi italiani. A quanto pare, però, sono arrivate le prime voci di una presunta crisi, che pare quasi confermata anche dal sito di Dagospia. A far sospettare che qualcosa non stesse più andando a gonfie vele nella coppia, una discussione al Castel Gandolfo mentre era in gita con tre figli. Un altro segnare sono i movimenti della madre dell’ex Capitano della Roma che si recherebbe spesso nell’ultimo piano dell’appartamento Eur, dove la famiglia ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 22 febbraio 2022) Voci insistenti sulla presunta crisi tra: stando al retroscena, lui si vedrebbe con un’altra Francescouna favola che sarebbe destitata a finire dopo 17 anni d’amore. Un amore incoronato da un, da cui sono nati tre figli Christian, Chanel e Isabel e che ha fatto sognare parecchi italiani. A quanto pare, però, sono arrivate le prime voci di una presunta crisi, che pare quasi confermata anche dal sito di Dagospia. A far sospettare che qualcosa non stesse più andando a gonfie vele nella coppia, una discussione al Castel Gandolfo mentre era in gita con tre figli. Un altro segnare sono i movimenti della madre dell’ex Capitano della Roma che si recherebbe spesso nell’ultimo piano dell’appartamento Eur, dove la famiglia ...

