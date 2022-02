Totti e Ilary Blasi, la cena per fermare i gossip: «Rispetto per i figli» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La notizia di una crisi sulla coppia d?oro, l?ex capitano romanista Francesco Totti e la show girl Ilary Blasi, è deflagrata. Nelle ultime ore nella Capitale (e non solo) non si... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La notizia di una crisi sulla coppia d?oro, l?ex capitano romanista Francescoe la show girl, è deflagrata. Nelle ultime ore nella Capitale (e non solo) non si...

Advertising

trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - Agenzia_Ansa : Totti: 'Fake news su me e Ilary, stanco di smentire'. L'ex capitano della Roma posta un video su Instagram e chiede… - Corriere : Totti e Ilary Blasi in crisi: la coppia verso la separazione dopo 17 anni - JamesSayonara : Dopo aver visto i miei genitori e Brad e Angelina separarsi non avrei mai potuto reggere il divorzio di Totti ed Il… - bvrbharrys : io ancora non ho capito che è successo tra ilary e totti forse sono una boomer -