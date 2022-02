Totti e Ilary: 20 anni insieme, un matrimonio e tre figli. Le tappe della storia d’amore (Di martedì 22 febbraio 2022) Francesco Totti e Ilary Blasi sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Bellissimi, famosi, legati da un matrimonio lungo 17 anni, che ha portato alla nascita di tre splendidi figli, hanno sempre mostrato grande affiatamento e complicità. Risale alle ultime ore l’indiscrezione secondo cui sarebbero al capolinea, dopo 20 anni trascorsi insieme. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 22 febbraio 2022) FrancescoBlasi sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Bellissimi, famosi, legati da unlungo 17, che ha portato alla nascita di tre splendidi, hanno sempre mostrato grande affiatamento e complicità. Risale alle ultime ore l’indiscrezione secondo cui sarebbero al capolinea, dopo 20trascorsi. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - Corriere : Totti e Ilary Blasi in crisi: la coppia verso la separazione dopo 17 anni - fanpage : Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero vicini alla separazione dopo 17 anni di matrimonio - martirtey : RT @amaricord: Se Totti e Ilary sono davvero in crisi dopo diciassettenne anni di matrimonio chi sono io per credere ancora nell'amore? - martirtey : RT @sandrinaadmni: No raga, non stiamo parlando di una coppia qualsiasi. Stiamo parlando di Francesco Totti e Ilary Blasi. Lui che le dedic… -