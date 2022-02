Totti - Blasi: social scatenati sulla crisi della 'royal family' del calcio (Di martedì 22 febbraio 2022) Tra politica e gossip, tra sacro e profano, tra verità e veleni: da ieri l'argomento della crisi Totti - Blasi occupa social, chat di whatsapp, giornali e siti di mezza Europa. Mentre Ilary pubblica ... Leggi su gazzetta (Di martedì 22 febbraio 2022) Tra politica e gossip, tra sacro e profano, tra verità e veleni: da ieri l'argomentooccupa, chat di whatsapp, giornali e siti di mezza Europa. Mentre Ilary pubblica ...

Advertising

trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - Corriere : Totti e Ilary Blasi in crisi: la coppia verso la separazione dopo 17 anni - fanpage : Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero vicini alla separazione dopo 17 anni di matrimonio - federica_013 : RT @sandrinaadmni: No raga, non stiamo parlando di una coppia qualsiasi. Stiamo parlando di Francesco Totti e Ilary Blasi. Lui che le dedic… - Milo69rossonero : RT @cmdotcom: #Totti e Ilary #Blasi, dopo 20 anni la storia è vicina al capolinea -