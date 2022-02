Totocalcio, ancora nessun 13: jackpot tocca 1,3 milioni di euro (Di martedì 22 febbraio 2022) Il Nuovo Totocalcio continua a riscuotere un successo sempre maggiore, con il volume delle giocate che continua ad aumentare. ancora nessuno, però, è riuscito ad aggiudicarsi l’agognato “13”: come riporta l’agenzia Agimeg, dopo i primi sei concorsi il jackpot ha toccato la cifra record di 1,3 milioni di euro, considerando il jackpot accumulato e la quota del prossimo montepremi. Nell’ultimo concorso, inoltre, non sono state registrate vincite né per la modalità Formula 9 né per la Formula 11, che quindi nel prossimo turno metteranno in palio un jackpot rispettivamente di 50mila e 200mila euro. VINCITE 19-20-21 FEBBRAIO SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) Il Nuovocontinua a riscuotere un successo sempre maggiore, con il volume delle giocate che continua ad aumentare.o, però, è riuscito ad aggiudicarsi l’agognato “13”: come riporta l’agenzia Agimeg, dopo i primi sei concorsi ilhato la cifra record di 1,3di, considerando ilaccumulato e la quota del prossimo montepremi. Nell’ultimo concorso, inoltre, non sono state registrate vincite né per la modalità Formula 9 né per la Formula 11, che quindi nel prossimo turno metteranno in palio unrispettivamente di 50mila e 200mila. VINCITE 19-20-21 FEBBRAIO SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Totocalcio, ancora nessun '13': jackpot tocca quota 1,3 milioni di euro - totoascommessa : Come volevasi dimostrare gioco fallimentare per il 5 e il 7. Tiene ancora il 9 ma solo perché non gestibile dai sis… - TotoeCalcio : Primo esito sistema easy #Schedina #Totocalcio n.5. Fermo ora a 10 punti, al massimo potrà salire a 12 punti. Salta… - Agimegitalia : Nuovo #Totocalcio: ancora record di #giocate. Superato il muro delle 100mila #schedine e l’incasso vola oltre 400mi… -