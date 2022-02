Torna la RomaOstia | sarà la mezza maratona più green di sempre

(Di martedì 22 febbraio 2022) Nella Capitale siad andare di corsa. Domenica 6 marzo infatti dopo due anni di assenzadi nuovo, lapiù partecipata d'Italia . L'edizione numero 47 vedrà al via ...

Nella Capitale siad andare di corsa. Domenica 6 marzo infatti dopo due anni di assenza sarà di nuovo, la mezza maratona più partecipata d'Italia . L'edizione numero 47 vedrà al via alcuni degli atleti ...Dopo più di tre annia superare se stesso il portacolori dell'Esercito, campione europeo a ... a tre settimane dall'ottimo secondo posto allain 1h00:11 con il secondo crono italiano di ...Il primatista italiano di Maratona e di Mezzamaratona e terzo all’ultima Maratona di New York, Eyob Faniel (Fiamme Oro), sara’ tra i protagonisti della 47esima edizione della “RomaOstia”, classica mez ...Domenica 6 marzo torna la mezza maratona più corsa d'Europa: la Roma – Ostia. L'assessore allo sport e grandi eventi Alessandro Onorato: "Speriamo che segni la fine della pandemia". Più di 8000 gli at ...