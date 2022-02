(Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) –. È il percorso che ha portatocreazione del nuovo album, nove brani inediti in uscita il 25 febbraio per Epic/Sony Music. Il rapper di Meta di Sorrento, che si era fatto notare a ‘X Factor’ nel 2018 e poi al Festival di Sanremo nel 2019 da ospite e nel 2020 in gara, spiega che il titolo del disco nasce da una frase dello scrittore latino Lucrezio: “Quando i medici vogliono dare ai bambini il ripugnante assenzio, ricoprono prima i bordi della coppa con uno strato di miele biondo e zuccherato, e il fanciullo imprevidente, le labbra sedottedolcezza, inghiotte nello stesso tempo l’amaro infuso e, ingannato ma non vittima, ne riceve forza e ...

Advertising

StraNotizie : Torna Anastasio, dalla rabbia alla poesia in 'Mielemedicina' -

Ultime Notizie dalla rete : Torna Anastasio

Adnkronos

Le formazioni Pordenone: Bindi, El Kaouakibi, Sabbione, Dalle Mura,, Lovisa, Torrasi, ... Con il suo Monza cheal Guido Teghil 15 mesi dopo ( RILEGGI LA CRONACA DA PORDENONE DELLO SCORSO ...Pordenone (4 - 4 - 2): Perisan; El Kaouakibi (46 Butic), Dalle Mura, Barison, Perri (83); ... 67 - ECCOLO IL VANTAGGIOOO! JEREMY MENEEEEEZ! Houdinial gol: servito sul filo del ...Roma, 22 feb. (Adnkronos) - Dalla rabbia alla poesia. È il percorso che ha portato Anastasio alla creazione del nuovo album 'Mielemedicina', ...Anastasio racconta: << In “E invece” torna il tema della bomba inesplosa che qui però viene superato. Se in “Rosso di rabbia” la bomba non esplode e il dinamitardo rimane come un “fesso”, in “E invece ...