Torino, Brekalo convince sempre di più: ora il riscatto (Di martedì 22 febbraio 2022) Josip Brekalo sta convincendo sempre più e l'ottima prestazione nel derby, con tanto di assist per il gol di Andrea Belotti, è... Leggi su calciomercato (Di martedì 22 febbraio 2022) Josipstandopiù e l'ottima prestazione nel derby, con tanto di assist per il gol di Andrea Belotti, è...

Ultime Notizie dalla rete : Torino Brekalo Probabili formazioni Torino - Cagliari: ventisettesima giornata Serie A 2021/2022 TORINO - Spazio a Brekalo e Pobega alle spalle di Belotti. Juric non cambia dopo il derby. Lukic e Mandragora agiranno in mediana. CAGLIARI - Da valutare Lovato (risentimento al flessore) e Carboni (...

Il commento di Luciano: 26a giornata di serie A - Milano Post ... premia più la Juve che il Torino. Qualche cenno di cronaca, specie sull'unico bianconero davvero ... e fermare Brekalo davanti a con un intervento provvidenziale. Una roccia. Il migliore di una ...

Torino, Brekalo convince sempre di più: ora il riscatto Calciomercato.com Corriere Torino: “Bremer saldo al centro della difesa granata” Il Torino ha cominciato la preparazione del match con il Cagliari ... Sulla trequarti uno tra Seck, Pjaca e Linetty ad affiancare Brekalo.

Pari tra Juventus e Torino, Belotti risponde a De Ligt TORINO (ITALPRESS) - La Juventus e il Torino hanno pareggiato ... E l'assenza di centrali ha pesato al 17' nel pari di Belotti che, servito da un ottimo Brekalo, ha sfruttato l'errore in marcatura di ...

