Dopo la puntata di "Stasera tutto è possibile", torna il secondo appuntamento del late show musicale che vede al timone di questo programma Andrea Delogu. Durante la prima puntata la conduttrice ha intervistato Guè Pequeno, Gaia, Matteo Romano, Angelina Mango e Stefano De Martino, conduttore dello show "Stasera tutto è possibile". Questa sera dopo lo show di De Martino, Andrea Delogu intervisterà altri grandi ospiti musicali tra cui Michele Bravi e Giusy Ferreri, entrambi reduci dalla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Bravi si è presentato a Sanremo 2022 con il bellissimo e commovente brano "Inverno dei fiori" mentre Giusy Ferreri è arrivata con "Miele" brano prodotto dai Re Mida del pop italiano Takagi & Ketra.

Ultime Notizie dalla rete : Tonica Andrea 'Tonica', il lato D della musica su Rai 2 ... Giusy Ferreri, Gemitaiz, Serendipity Sono Michele Bravi, Giusy Ferreri, Gemitaiz e Serendipity gli ospiti musicali della seconda puntata di " Tonica ", il nuovo programma di Rai 2 condotto da Andrea ...

"Tonica", il lato D della musica - RAI Ufficio Stampa RAI - Radiotelevisione Italiana "Tonica", il lato D della musica Sono Michele Bravi, Giusy Ferreri, Gemitaiz e Serendipity gli ospiti musicali della seconda puntata di “Tonica”, il nuovo programma di Rai 2 condotto da Andrea Delogu, in onda martedì 22 febbraio alle ...

Tonica Andrea Delogu: ecco gli ospiti della seconda puntata Questa sera andrà in onda la seconda puntata del late show musicale "Tonica" condotto da Andrea Delogu: ecco tutti gli ospiti Dopo la puntata di “Stasera tutto è possibile“, torna il secondo ...

