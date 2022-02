Tomaso Trussardi taglia tutti i rapporti con Michelle Hunziker: il gesto eclatante dell’imprenditore (Di martedì 22 febbraio 2022) Attraverso una mossa a sorpresa, Tomaso Trussardi ha messo una pietra sopra al passato. Ecco il gesto del secondo marito di Michelle Hunziker Con il passare dei giorni Tomaso e Michelle sembrano sempre più distanti. Fin da quando hanno annunciato la separazione tuttavia, entrambi sono apparsi convinti della scelta da loro effettuata. Anche le storie d’amore più belle infatti, talvolta sono destinate a spegnersi, come una fiamma che lentamente perde d’intensità. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi (Instagram)Questo è ciò che è capitato ad una delle coppie che per anni ha fatto sognare i loro fans. Dopo la rottura con Eros Ramazzotti, i seguaci della Hunziker erano ... Leggi su topicnews (Di martedì 22 febbraio 2022) Attraverso una mossa a sorpresa,ha messo una pietra sopra al passato. Ecco ildel secondo marito diCon il passare dei giornisembrano sempre più distanti. Fin da quando hanno annunciato la separazione tuttavia, entrambi sono apparsi convinti della scelta da loro effettuata. Anche le storie d’amore più belle infatti, talvolta sono destinate a spegnersi, come una fiamma che lentamente perde d’intensità.(Instagram)Questo è ciò che è capitato ad una delle coppie che per anni ha fatto sognare i loro fans. Dopo la rottura con Eros Ramazzotti, i seguaci dellaerano ...

