Tiro con l’arco, assoluti indoor, Nespoli: “A Rimini con motivazioni alte” (Di martedì 22 febbraio 2022) Dopo la storica medaglia d’argento nella prova individuale ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 che si è messo al collo la scorsa estate, Mauro Nespoli è una delle stelle più attese dei Campionati Italiani indoor di Tiro con l’arco, in programma da giovedì 24 a domenica 27 febbraio nei padiglioni B5-D5 di RiminiFiera. Di seguito le parole dell’atleta: “È una seconda metà di febbraio piuttosto intensa dal punto di vista agonistico visto che siamo appena rientrati dalla Slovenia, dove agli Europei indoor di Lasko siamo saliti sul terzo gradino del podio nella prova a squadre divisione olimpico. Mentre nella competizione individuale mi sono fermato nei quarti ad eliminazione diretta dopo aver fatto segnare il miglior punteggio nel ranking round. Un’indicazione importante su quale può ... Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) Dopo la storica medaglia d’argento nella prova individuale ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 che si è messo al collo la scorsa estate, Mauroè una delle stelle più attese dei Campionati Italianidicon, in programma da giovedì 24 a domenica 27 febbraio nei padiglioni B5-D5 diFiera. Di seguito le parole dell’atleta: “È una seconda metà di febbraio piuttosto intensa dal punto di vista agonistico visto che siamo appena rientrati dalla Slovenia, dove agli Europeidi Lasko siamo saliti sul terzo gradino del podio nella prova a squadre divisione olimpico. Mentre nella competizione individuale mi sono fermato nei quarti ad eliminazione diretta dopo aver fatto segnare il miglior punteggio nel ranking round. Un’indicazione importante su quale può ...

