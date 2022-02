Tifosi juventini infuriati sui social: "Gol di Belotti da annullare, c'era fuorigioco: ma i media zitti..." (Di martedì 22 febbraio 2022) Pesanti polemiche si sono scatenate, in questo weekend di Serie A, durante Fiorentina-Atalanta: la società orobica ha deciso di rimanere ancora una volta in silenzio stampa per via del contestato... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 22 febbraio 2022) Pesanti polemiche si sono scatenate, in questo weekend di Serie A, durante Fiorentina-Atalanta: la società orobica ha deciso di rimanere ancora una volta in silenzio stampa per via del contestato...

Ultime Notizie dalla rete : Tifosi juventini Flop in bianconero, ma piace a tre spagnole: gli juventini sperano Al di là dei numeri, il livello delle prestazioni di Kean non è mai stato sufficiente in questa stagione e non a caso l'attaccante è stato preso di mira dai tifosi bianconeri, molti dei quali lo ...

Una Juve che sembra puntare solo al 4° posto: chi è davvero il colpevole? Credo che parlare di Juventus - Torino ci abbia già pensato più della metà dei tifosi juventini; additando questo o quel giocatore o l'allenatore. La situazione però non si può racchiudere in una gara, forse nelle ultime due dove avrebbe dovuto portare i 6 punti a casa e non lo ...

Champions: Villarreal-Juventus: i tifosi bianconeri spagnoli amano Torricelli Il cammino di Juve e Villarreal. La squadra di Allegri si è qualificata come prima del Gruppo H davanti al Chelsea e finora ha perso una sola partita delle sei giocate in Champions League, proprio ...

