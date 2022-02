' Ti ha mandato la Juve' e il gesto del telefono | ora ' Mou' rischia la maxi squalifica

Advertising

capuanogio : Al momento dell'espulsione #Mourinho ha urlato verso #Pairetto: 'Ti hanno mandato apposta... ti ha mandato la #Juve… - GoalItalia : 'Ti hanno mandato apposta, ti ha mandato la Juve': #Mourinho verso una squalifica di 2-3 giornate [?? La Stampa] ?? - infoitsport : “Ti ha mandato la Juve…”. Cos’ha detto Mourinho a Pairetto, c’è la stangata in arrivo - Alex_Saracino85 : lo ha mandato la juve - TwiTwo007 : RT @pistoligno_gol: Tornando a casa e trovando un uomo nudo nel letto con sua moglie #Mourinho gli ha urlato:'ti ha mandato la Juve eh?'... -

Il "gesto del telefono" gli è costata l'espulsione nel recupero di Roma - Verona. Ma ora Josè Mourinho rischia una squalifica di tre turni per aver anche detto: " Ti hala". Nell'ultima partita, pareggiata in rimonta contro gli scaligeri (da 0 - 2 a 2 - 2) il tecnico portoghese è stato allontanato dal terreno di gioco dall'arbitro Pairett o dopo aver ...... con una partire dal 26 febbraio, e con scadenza il 15 marzo. C'è ancora spazio, quindi, ... 400 milioni la, 335 la Roma , 130 il Milan , 75 l' Inter. L'indebitamento ha toccato nel 2020 ...In caso di permanenza del portoghese il prossimo anno sono pronti a fare le valigie in tanti. E occhio a Zaniolo che continua a flirtare con la Juve e che torna a disposizione contro lo Spezia.Mourinho ha mimato il gesto del telefono al direttore di gara e urlato illazioni pesanti come “Ti ha mandato la Juve”, fatti che potrebbero costargli una maxi squalifica.