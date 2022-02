Thor: Love and Thunder, Peter Dinklage accenna alla sua presenza nel film (Di martedì 22 febbraio 2022) Peter Dinklage, in una recente intervista, ha parlato della sua possibile presenza nel film Thor: Love and Thunder, diretto da Taika Waititi. Tra gli interpreti di Thor: Love and Thunder sembra ci sarà anche l'attore Peter Dinklage, interprete di Eitri. Il personaggio era legato alla storia di Thanos che aveva ucciso tutti i nani tranne lui, dopo che si erano rifiutati di forgiare il Guanto dell'Infinito. Dopo aver ottenuto ciò che voleva, inoltre, il villain gli ha distrutto le mani. Peter Dinklage, intervenendo al podcast di Empire, ha ora accennato al suo possibile ritorno nel MCU. L'attore ha infatti dichiarato: ... Leggi su movieplayer (Di martedì 22 febbraio 2022), in una recente intervista, ha parlato della sua possibileneland, diretto da Taika Waititi. Tra gli interpreti diandsembra ci sarà anche l'attore, interprete di Eitri. Il personaggio era legatostoria di Thanos che aveva ucciso tutti i nani tranne lui, dopo che si erano rifiutati di forgiare il Guanto dell'Infinito. Dopo aver ottenuto ciò che voleva, inoltre, il villain gli ha distrutto le mani., intervenendo al podcast di Empire, ha orato al suo possibile ritorno nel MCU. L'attore ha infatti dichiarato: ...

Advertising

frchldvs : RT @LokiBaggins: Ma ci pensate che tra qualche giorno o settimana potrebbe uscire il trailer di thor love and thunder, io mi metto a piange… - aboutmiichela : non fate scoppiare la guerra che non posso morire senza aver visto thor love and thunder - PVigani : RT @DarthCesco: Quindi forse questa settimana o la prossima trailer di Thor Love and Thunder - _ComicsUniverse : Secondo un noto insider, #ThorLoveandThunder includerà un gran numero di divinità oltre a Zeus e potenzialmente anc… - camloves_MCU : (sperando esca presto) io quando finirò di vedere il trailer di Thor love and thunder: -