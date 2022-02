The Miz: “Nel backstage sono tutti gelosi del mio successo” (Di martedì 22 febbraio 2022) Non c’è dubbio che The Miz sia una delle Superstar WWE più affermate e decorate nella storia della compagnia. L’A-Lister ha vinto molti titoli durante la sua carriera a Stamford, e ha anche recitato in film e programmi TV. Miz ha lavorato duramente per arrivare dove è ora, nonostante un inizio molto difficile, soprattutto nel backstage, tanto che in molti pensavano che non sarebbe mai durato a lungo, ma alla fine, ha dimostrato che tutti i suoi detrattori si sbagliavano. Ed ora si appresta a lottare a WrestleMania, accompagnato da uno dei volti più famosi degli States e del mondo. “Nessuno vuole starmi accanto” Durante Raw Talk, The Miz ha spiegato perché ha scelto Logan Paul come suo partner per WrestleMania 38, e del perché nel backstage lo odino: “Logan Paul in questo momento è una delle più grandi star del mondo. ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 22 febbraio 2022) Non c’è dubbio che The Miz sia una delle Superstar WWE più affermate e decorate nella storia della compagnia. L’A-Lister ha vinto molti titoli durante la sua carriera a Stamford, e ha anche recitato in film e programmi TV. Miz ha lavorato duramente per arrivare dove è ora, nonostante un inizio molto difficile, soprattutto nel, tanto che in molti pensavano che non sarebbe mai durato a lungo, ma alla fine, ha dimostrato chei suoi detrattori si sbagliavano. Ed ora si appresta a lottare a WrestleMania, accompagnato da uno dei volti più famosi degli States e del mondo. “Nessuno vuole starmi accanto” Durante Raw Talk, The Miz ha spiegato perché ha scelto Logan Paul come suo partner per WrestleMania 38, e del perché nello odino: “Logan Paul in questo momento è una delle più grandi star del mondo. ...

