Terzo matrimonio per Silvio Berlusconi: sposa la deputata Marta Fascina? (Di martedì 22 febbraio 2022) Silvio Berlusconi si sposa davvero? Terzo matrimonio in arrivo per il Cavaliere che sarebbe pronto a diventare il marito di Marta Fascina, è quanto riporta Libero parlando di nozze imminenti. Questa sarebbe l’intenzione di Silvio Berlusconi, di sposare la 32enne deputata che da due anni è al suo fianco. Terzo matrimonio che potrebbe davvero arrivare dopo il sì a Carla Dell’Oglio e a Veronica Lario. Marta Antonia Fascina, questo il nome completo della giovane compagna di Berlusconi. Nata a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria; il 9 gennaio ha compiuto gli anni, è cresciuta a Portici, in provincia di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 22 febbraio 2022)sidavvero?in arrivo per il Cavaliere che sarebbe pronto a diventare il marito di, è quanto riporta Libero parlando di nozze imminenti. Questa sarebbe l’intenzione di, dire la 32enneche da due anni è al suo fianco.che potrebbe davvero arrivare dopo il sì a Carla Dell’Oglio e a Veronica Lario.Antonia, questo il nome completo della giovane compagna di. Nata a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria; il 9 gennaio ha compiuto gli anni, è cresciuta a Portici, in provincia di ...

