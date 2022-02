Tennis | Pennetta | ' Djokovic in campo a Roma? La decisione spetta al Governo'

(Di martedì 22 febbraio 2022), 22 feb. - (Adnkronos) - "Preferisco non prendere posizione sul fatto chegiochi o meno gli Internazionali d'Italia. Credo sia giusto che a decidere sia il". Lo dice all'Adnkronos Flaviain merito alla presenza del numero uno del mondo Novak, al momento non vaccinato contro il Covid, al torneo Atp Masters 1.000 in programma al Foro Italico dinel prossimo mese di maggio.

Acapulco è il torneo paradisiaco di Flavia: ci giocava sempre più che volentieri, tanto che l'ha vinto nel 2005 e nel 2008, ed è ... C'è da chiedersi anche se questocosì fisico e così ...... per rivedere un match, un evento o per fare domande agli esperti didella redazione ed ai ... insieme ad Eleonora Cottarelli ci sarà Elena Pero e, ospite speciale, Flaviache il 25 ...Lo dice all’Adnkronos Flavia Pennetta in merito alla presenza del numero uno del mondo Novak Djokovic, al momento non vaccinato contro il Covid, al torneo Atp Masters 1.000 in programma al Foro ...Così le italiane: 30. Camila Giorgi 1692 (-1) 44. Jasmine Paolini 1153 (+2) 92. Martina Trevisan 754 (-4) 112. Lucia Bronzetti 611 (+1) 143. Sara Errani ...