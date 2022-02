Tennis, Giovanni Malago: “La presenza di Novak Djokovic a Roma un messaggio sbagliato” (Di martedì 22 febbraio 2022) Novak Djokovic è, secondo quando confermato dalla ATP, l’unico Tennista top-100 non ancora vaccinato e per questo motivo sta trovando problemi a prendere parte ad alcuni tornei, avendo già rinunciato agli Australian Open di gennaio e tornando solo questa settimana a Dubai. Negli scorsi giorni Valentina Vezzali, sottosegretaria allo sport, ha invece aperto le porte al Tennista serbo, dichiarando come secondo le norme in vigore in Italia il green pass rafforzato non sia previsto per attività di Tennis all’aperto, anche se il 5 maggio (giorno d’inizio del torneo Masters1000 di Roma) non sarebbero passati i giorni necessari per ottenere la certificazione. Tennis, Valentina Vezzali: “Se Novak Djokovic vorrà giocare a Roma ... Leggi su oasport (Di martedì 22 febbraio 2022)è, secondo quando confermato dalla ATP, l’unicota top-100 non ancora vaccinato e per questo motivo sta trovando problemi a prendere parte ad alcuni tornei, avendo già rinunciato agli Australian Open di gennaio e tornando solo questa settimana a Dubai. Negli scorsi giorni Valentina Vezzali, sottosegretaria allo sport, ha invece aperto le porte alta serbo, dichiarando come secondo le norme in vigore in Italia il green pass rafforzato non sia previsto per attività diall’aperto, anche se il 5 maggio (giorno d’inizio del torneo Masters1000 di) non sarebbero passati i giorni necessari per ottenere la certificazione., Valentina Vezzali: “Sevorrà giocare a...

