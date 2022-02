Tegola Bayern Monaco | il centrocampista è positivo al Covid-19!

(Di martedì 22 febbraio 2022) Brutte notizie per il: Thomas Müller è risultato nuovamenteal Coronavirus. Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il club bavarese ha reso noto che il calciatore sta bene ed è in isolamento domestico. Thomas Muller,, Getty ImagesNon è la prima volta per Müller, già colpito dal-19 nel febbraio 2021: un anno fa la positività lo costrinse a saltare la gara del Mondiale per Club contro il Tigres. Continua dunque il periodo per il trequartista tedesco, finito nell’occhio del ciclone solo poche settimane fa per il presunto maltrattamento dei suoi cavalli.

Ultime Notizie dalla rete : Tegola Bayern

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Infortunio Neuer: piccola operazione. Ultime sulle condizioni del portieri dei bavaresi Problema al menisco per Manuel Neuer che si è sottoposto a un piccolo intervento perfettamente riuscito.