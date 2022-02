Teatro Eliseo, Luca Barbareschi assolto dall’accusa di traffico di influenze illecite (Di martedì 22 febbraio 2022) Il giudice monocratico del Tribunale di Roma ha assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” l’attore Luca Barbareschi dall’accusa di traffico di influenze illecite nell’ambito dell’inchiesta sui fondi al Teatro Eliseo. assolto insieme a Barbareschi anche l’ex ragioniere generale dello Stato Andrea Monorchio. Come ricorda Il Messaggero, l’accusa si focalizzava su 4 milioni di euro ricevuti a favore del Teatro: secondo gli inquirenti erano stati ottenuti a seguito di pressioni e influenze su alcuni vertici del ministero dell’Economia e su parlamentari di diverso colore politico. “Grande gioia per la conclusione del processo relativo al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Il giudice monocratico del Tribunale di Roma hacon la formula “perché il fatto non sussiste” l’attoredidinell’ambito dell’inchiesta sui fondi alinsieme aanche l’ex ragioniere generale dello Stato Andrea Monorchio. Come ricorda Il Messaggero, l’accusa si focalizzava su 4 milioni di euro ricevuti a favore del: secondo gli inquirenti erano stati ottenuti a seguito di pressioni esu alcuni vertici del ministero dell’Economia e su parlamentari di diverso colore politico. “Grande gioia per la conclusione del processo relativo al ...

