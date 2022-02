Teatro Eliseo, Barbareschi assolto dalle accuse di traffico di influenze: il fatto non sussiste. “Giustizia è fatta” (Di martedì 22 febbraio 2022) Il fatto non sussiste. È finito il calvario giudiziario per Luca Barbareschi. L’attore e produttore cinematografico è stato assolto dal giudice monocratico di Roma con la formula piena nel per nel procedimento legato all’inchiesta sui fondi destinati al Teatro Eliseo. Barbareschi, direttore dello storico Teatro della Capitale e proprietario dello stabile, era accusato di traffico di influenze. Eliseo, Barbareschi assolto dopo 5 anni “Grande gioia per la conclusione del processo relativo al traffico di influenze per Luca Barbareschi”, cosi il legale dell’attore Paola Balducci. “Un processo iniziato nell’aprile 2017. ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 febbraio 2022) Ilnon. È finito il calvario giudiziario per Luca. L’attore e produttore cinematografico è statodal giudice monocratico di Roma con la formula piena nel per nel procedimento legato all’inchiesta sui fondi destinati al, direttore dello storicodella Capitale e proprietario dello stabile, era accusato dididopo 5 anni “Grande gioia per la conclusione del processo relativo aldiper Luca”, cosi il legale dell’attore Paola Balducci. “Un processo iniziato nell’aprile 2017. ...

