Advertising

AntoVitiello : Arrivano buone notizie per #Leao ??? Secondo Record il TAS ha stabilito che il Lille è responsabile del pagamento d… - PietroMazzara : Stando a quanto riferito da @Record_Portugal, il Tas ha condannato il solo Lille al pagamento di 20 milioni di inde… - PietroMazzara : In relazione a quanto riportato nel pomeriggio e a seguito di ulteriori verifiche, ecco gli aggiornamenti sulla sen… - OdeonZ__ : Tas su Leao: 'Il Lilla paghi i 20 milioni', ora decide la Fifa. Milan sereno sul rinnovo - Gazzetta_it : Verdetto Tas su Leao: 'Il Lilla paghi i 20 milioni'. Ora decide la Fifa -

Ultime Notizie dalla rete : Tas Leao

Ilha detto la sua sul caso -e ha riconosciuto le responsabilità del Lilla, indicando alla Fifa di quantificare l'indennizzo per quella clamorosa rescissione unilaterale del 2018. Il Milan è ...Persono arrivate buone notizie: il- stando a quanto trapela in Portogallo e riportato da Report - ha, infatti, deciso di condannare il club francese e non il calciatore, al risarcimento di ...Sport - Nel 2018 il portoghese aveva rescisso unilateralmente per giusta causa il contratto col club di Lisbona, in seguito all'assalto di un gruppo di ultrà al campo di allenamento. Successivamente ...Sospiro di sollievo e qualche preoccupazione in meno per Rafael Leao dopo che il Tas si è espresso sul caso Sporting. La squadra portoghese dovrà essere risarcita di 20 milioni di euro (interessi ...