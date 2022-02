Taiwan terreno di sfida fra USA e Cina | Mike Pompeo in visita a marzo

(Di martedì 22 febbraio 2022) È prevista per la prima settimana diladi, segretario di Stato americano sotto l’amministrazione Trump, che nel corso del suo incarico aveva sempre avuto un atteggiamento critico e deciso verso la Repubblica Popolare Cinese e sostenuto l’adesione dell’ex Formosa alle principali organizzazioni internazionali. Arriverà su invito del Prospect Foundation, think tank indipendente con sede nella capitale Taipei City. Come annunciato dal Ministero degli Esteriese,, che un anno fa è stato messo da Pechino nell’elenco dei sanzionati, incontrerà la presidente Tsai Ing-wen e personalità del business dell’isola, tra cui i top manager dellaSemiconductor Manufacturing Co. (TSMC) e dell’azienda statale China ...

...geopolitici " su terreni insidiosi come lo è plasticamente l'Ucraina e per molti versi anche. E su questonon è facile per l'Occidente darsi ragione "a prescindere" e dar torto in via ...Come la meteorologia è essenziale per capire ildi battaglia, quello che von Clausewitz ... Ecco le due crisi parallele die dell'Ucraina, il riarmo del Golfo, la guerra civile in Etiopia ...Infine, una invasione russa dell’Ucraina approvata dalla Cina aumenterà inevitabilmente l’attenzione americana verso l’Asia orientale e Taiwan».Anche se i vertici militari americano ritengono che l’esercito statunitense potrebbe avere un ruolo decisivo nella seconda fase di un ipotetico conflitto con la Cina per Taiwan, dove esso ...