Taekwondo, President’s Cup Europe: Dennis Baretta si mette il bronzo al collo (Di martedì 22 febbraio 2022) L’Italia del Taekwondo non smette di raccogliere importanti riconoscimenti a livello internazionale. Nel corso della President’s Cup Europe infatti, in corso di svolgimento in questi giorni a Tirana, l’azzurro Dennis Baretta, categoria -63 kg, si è preso una bellissima medaglia di bronzo. Il classe 2004, che però si è già fatto valere fra i senior, in questo torneo che peraltro concorre al ranking olimpico (categoria di riferimento -68 kg), essendo di classe G2, ha combattuto ben cinque volte prima di salire sul terzo gradino del podio. Andiamo a vedere contro chi. Nei trentaduesimi di finale si è sbarazzato del serbo Marko Burusic superandolo 22-2, nei sedicesimi invece è stata la volta del russo Aleksei Ladimirov, piegato per 12-2, più combattuto invece l’ottavo di ... Leggi su oasport (Di martedì 22 febbraio 2022) L’Italia delnon sdi raccogliere importanti riconoscimenti a livello internazionale. Nel corso dellaCupinfatti, in corso di svolgimento in questi giorni a Tirana, l’azzurro, categoria -63 kg, si è preso una bellissima medaglia di. Il classe 2004, che però si è già fatto valere fra i senior, in questo torneo che peraltro concorre al ranking olimpico (categoria di riferimento -68 kg), essendo di classe G2, ha combattuto ben cinque volte prima di salire sul terzo gradino del podio. Andiamo a vedere contro chi. Nei trentaduesimi di finale si è sbarazzato del serbo Marko Burusic superandolo 22-2, nei sedicesimi invece è stata la volta del russo Aleksei Ladimirov, piegato per 12-2, più combattuto invece l’ottavo di ...

