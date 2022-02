“Sword art online”, il film che dà inizio a tutto arriva al cinema (Di martedì 22 febbraio 2022) Sword art online – Progressive the movie, Aria of a starless night, il famoso Anime arriva al cinema il 4, 5, 6 aprile Continua la Stagione 2022 degli Anime al cinema, un progetto esclusivo di Nexo Digital distribuito in collaborazione con Dynit. Il secondo appuntamento dell’anno è con Sword ART online PROGRESSIVE THE MOVIE, ARIA OF A STARLESS NIGHT, in arrivo nelle sale il 4, 5, 6 aprile. Il film è prodotto da A-1 Pictures e diretto da Ayako K?no, con il design dei personaggi di Kento Toya e la musica di Yuki Kajiura, mentre Yasuyuki Kai dirige le scene di azione. La serie di romanzi di Sword ART online PROGRESSIVE è stata lanciata nel 2012 come una rivisitazione dei romanzi originali di Kawahara di ... Leggi su 361magazine (Di martedì 22 febbraio 2022)art– Progressive the movie, Aria of a starless night, il famoso Animealil 4, 5, 6 aprile Continua la Stagione 2022 degli Anime al, un progetto esclusivo di Nexo Digital distribuito in collaborazione con Dynit. Il secondo appuntamento dell’anno è conARTPROGRESSIVE THE MOVIE, ARIA OF A STARLESS NIGHT, in arrivo nelle sale il 4, 5, 6 aprile. Ilè prodotto da A-1 Pictures e diretto da Ayako K?no, con il design dei personaggi di Kento Toya e la musica di Yuki Kajiura, mentre Yasuyuki Kai dirige le scene di azione. La serie di romanzi diARTPROGRESSIVE è stata lanciata nel 2012 come una rivisitazione dei romanzi originali di Kawahara di ...

