Susanna Camusso non ha una pensione di 30 mila euro e un Tfr di 1 milione e 800 mila euro

Il 20 febbraio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che Susanna Camusso, ex segretaria generale della Cgil, percepirebbe un Tfr (trattamento di fine rapporto) di 1 milione e 800 mila euro e una pensione di 30 mila euro al mese. Si tratta di una notizia falsa che circola online dal 2019. Susanna Camusso è stata eletta segretaria generale della Cgil nel 2010. Nove anni dopo, il 24 gennaio 2019, Maurizio Landini è diventato il nuovo segretario generale del sindacato. Contattato da Facta, l'ufficio stampa nazionale della Cgil ha chiarito che Camusso, responsabile delle politiche di genere e ...

