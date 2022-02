SuperEnalotto | stasera Jackpot da capogiro | in palio oltre 160 milioni di euro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 22 febbraio 2022) Il gioco delha sempre fatto sognare gli italiani con il suomilionario: 90 numeri e una sestina per sognare.22 febbraio: montepremi daA distanza di 9 mesi esatti dall’ultimo 6 e dopovent’anni di grandie miliardi diin vincite distribuiti in tutto il Paese,ha raggiunto, per l’estrazione di martedì 22 febbraio, un montepremi da, il quarto più alto nella storia del gioco. L’estrazione metterà in160,1di, ad oggi ilpiù alto al mondo – riporta l’Agenzia Agimeg.è un momento di divertimento, sogno e speranza. Un momento di svago ...