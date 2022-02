Straordinario ritrovamento della prima neonata a cui è stata degna sepoltura

(Di martedì 22 febbraio 2022) Il culto dei morti per conservarne la memoria, è insito nell’animo umano sin dalle sue origini. E in Italia, è stato fatto un importantedi una bimba che ha permesso anche una speciale ricerca. Una bambina sepolta e, a perenne suo ricordo, anche un particolare corredo postole. Il suo nome? È particolare come e L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Straordinario ritrovamento

IL GIORNO

... il confronto e l'arricchimento, con l'obiettivo di non disperdere lopatrimonio ...c'è stato un lungo percorso di ricerca con le comunità locali che ha permesso ildi filmati ...... il confronto e l'arricchimento, con l'obiettivo di non disperdere lopatrimonio ...c'è stato un lungo percorso di ricerca con le comunità locali che ha permesso ildi filmati ...Il culto dei morti per conservarne la memoria, è insito nell’animo umano sin dalle sue origini. E in Italia, è stato fatto un importante ritrovamento di una bimba che ha permesso anche una speciale ...E’ tornato a casa l’83enne che ieri, nel primo pomeriggio a Colorno, aveva fatto perdere le proprie tracce. Sta bene, e questo è tutto ciò che conta. L’uomo era ...