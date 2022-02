Stop alla quarantena dai Paesi extra Unione Europea: basterà il green pass (Di martedì 22 febbraio 2022) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato la nuova ordinanza che prevede che, a partire dal 1° marzo , per gli arrivi da tutti i Paesi extra europei le stesse regole già vigenti per i Paesi... Leggi su feedpress.me (Di martedì 22 febbraio 2022) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato la nuova ordinanza che prevede che, a partire dal 1° marzo , per gli arrivi da tutti ieuropei le stesse regole già vigenti per i...

Advertising

AlexBazzaro : Che fare ora? Ridare la doverosa centralità al Parlamento. L’emendamento per cancellare il #greenpass ha dimostrato… - fattoquotidiano : Ucraina, Usa ed Europa cercano un accordo sulle sanzioni alla Russia. Le più dure sono l’esclusione dai circuiti ba… - EugenioCardi : RT @fanpage: Ultim'ora-Il Ministro Speranza ha firmato la nuova ordinanza, stop alla #quarantena anche per i cittadini che arrivano dai pae… - Master2001_3 : RT @fanpage: Ultim'ora-Il Ministro Speranza ha firmato la nuova ordinanza, stop alla #quarantena anche per i cittadini che arrivano dai pae… - modicana : RT @fanpage: Ultim'ora-Il Ministro Speranza ha firmato la nuova ordinanza, stop alla #quarantena anche per i cittadini che arrivano dai pae… -