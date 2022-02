Stipendi | 107 euro d’aumento non è la cifra promessa a maggio | Pacifico Anief | fondamentale assegnare le indennità che compensano rischi e sacrifici

Advertising

AniefTorino : Stipendi, 107 euro d’aumento non è la cifra promessa a maggio, Pacifico (Anief): fondamentale assegnare le indennit… -

Ultime Notizie dalla rete : Stipendi 107

La Repubblica

...a due cifre e il rinnovo contrattuale che andrà a recuperare non oltre il 4% lasciano gli... ad iniziare da quelli della Scuola, con la prospettiva di non andare oltre ieuro medi di ......ora parliamo di scuola lo facciamo con Marcello Pacifico presidentesindacato anni sono previsti...sono 2 di arretrati Però manca ancora un adeguamento sostanziale da una parte di queste...Gli stipendi non aumentano in proporzione al costo della vita ... Le cifre che si prevedono, infatti, si aggirano intorno alle 107 euro medie mensili: numeri che lasciano molto scontento tra i ...Chi non possiede il Super Green pass potrà comunque decidere di mettersi in ferie, in questo caso continuerà a ricevere lo stipendio, ma non potrà lavorare in smart working A fronte di 107.798 tamponi ...